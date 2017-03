'Caça à selfie' antes da viagem do Benfica

Recorde-se que os encarnados venceram o jogo da 1.ª mão, no Estádio da Luz, por 1-0.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Ederson, Júlio César e Paulo Lopes;



Defesas: Luisão, Lindelöf, Eliseu, Pedro Pereira, Jardel, André Almeida e Nélson Semedo;



Médios: Filipe Augusto, Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi, Rafa;



Avançados: Raúl, Jonas e Mitroglou.





'Caça à selfie' antes da viagem do Benfica

Selfies e boa disposição na partida do Benfica para a Alemanha

Filipe Augusto integra o lote de 22 jogadores convocados por Rui Vitória para o jogo com o Borrusia Dortmund , da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, marcado para esta quarta-feira, às 19H45.O médio brasileiro, de 23 anos, lesionou-se no pé direito no jogo entre Benfica e Estoril, encontro da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal realizado a 28 de fevereiro, e enfrentava uma paragem de três semanas, como o presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, havia afirmado em entrevista à CMTV . O facto é que Filipe Augusto recuperou a tempo de integrar a convocatória de Rui Vitória, ao contrário de Fejsa que ainda ficou de fora das opções.

Autores: Sofia Lobato e Valter Marques