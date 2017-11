O Benfica entrou a ganhar na Challenge Cup, ao vencer, esta noite, na Luz, o campeão romeno, o ACS Zalau, por 3-1, com os parciais de 26-24, 19-25, 25-23 e 25-15.Na segunda mão, na Roménia, no dia 29 de novembro, os campeões nacionais até podem perder por 3-0 e 3-1, decidindo depois a eliminatória no Golden Set (desempate). Se perderam por 3-2, ficam logo apurados para a ronda seguinte.