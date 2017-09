Continuar a ler

A equipa do Oeiras ainda ameaçou por duas vezes com duas boas chances de golo, mas o resultado manter-se-ia pela margem mínima até ao intervalo.



Na segunda-parte, o Benfica entrou com força e aos 42' ampliou a vantagem, com João Tomé a ser lançado na profundidade, a passar pelo guarda-redes e a ampliar a vantagem para 2-0. Volvidos 5 minutos, os encarnados iriam mesmo fazer o 3-0 de grande penalidade, sofrida e marcada por Afonso Soares.



Já no período final do encontro, o resultado ficaria estabelecido em 4-0, com o quarto golo a ser marcado novamente por Afonso Soares.



O Benfica recebeu e venceu por 4-0 o AD Oeiras, no Caixa Futebol Campus, em jogo a contar para a 6.ª jornada do campeonato nacional de iniciados, série E. Os encarnados cimentam assim a liderança na tabela classificativa, com 18 pontos.Num jogo de sentido praticamente único para o lado do Benfica, a equipa orientada por Luís Nascimento inaugurou o marcador aos 23' por Martim Neto, num livre batido da esquerda, em que bola atravessou a área toda do Oeiras e entrou diretamente na baliza.