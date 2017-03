O Benfica voltou este sábado a ficar a um ponto do Sporting na Zona Sul do campeonato nacional de iniciados (segunda fase), ao golear o Silves, no Seixal, por 5-0, em partida da 13.ª jornada da prova.Gabriel Araújo (28’), Fábio Cardoso (35’), Famana Quizera (38’), Henrique Pereira (55’) e Gerson Sousa (70’) fizeram os golos da equipa da Luz, que na próxima jornada poderá saltar para a liderança, isto caso vença na visita ao reduto do Sporting, num dérbi que promete ser de emoções fortes.Consulte os resultados e classificação da prova

Autor: Fábio Lima