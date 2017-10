O Benfica goleou este domingo na receção ao Futsal Azeméis (7-1), em jogo da 8.ª jornada do campeonato nacional, somando a sétima vitória na prova.Fábio Cecílio, Raúl Campos, por duas ocasiões, Robinho, Deives Moraes, Bruno Pinto e Rafael Henmi construíram a goleada das águias. Já do lado da equipa de Oliveira de Azeméis, Israel foi o autor do tento de honra, ainda na primeira parte.Com este triunfo, o Benfica iguala o líder Sporting, com 21 pontos, porém, os leões têm um jogo em atraso.