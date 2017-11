Continuar a ler

Com este triunfo, o Benfica tem agora 30 pontos e é segundo, a seis pontos do líder Sporting, que tem mais um jogo disputado. Já o Modicus ocupa a quarta posição, com 18 pontos.



O Benfica recebeu e bateu este domingo o Modicus por 6-2, na 11.ª jornada do campeonato nacional.Coelho colocou os visitantes na frente logo no primeiro minuto, mas Deives respondeu pouco depois com o empate. As águias embalaram e marcaram mais cinco tentos: autogolo de Fábio Lima aos 12' e golos de Raúl Campos (18') e Fábio Cecílio (21', 23' e 37'). Por fim, Coelho bisou na partida e reduziu para 6-2.

Autor: Luís Miroto Simões