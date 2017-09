Continuar a ler

O Benfica goleou, este sábado, na visita ao reduto do Fabril Barreiro, por 14-3, para a terceira jornada do campeonato nacional de futsal e mantém-se apenas com vitórias na prova.As águias construíram a vantagem desde bastante cedo - aos 10 minutos, já venciam por 5-0 - impossibilitando qualquer margem de manobra à equipa da casa. A equipa de Joel Rocha não tirou o pé do acelerador na segunda parte, mesmo depois de terem ido para o intervalo com o resultado em 7-1.