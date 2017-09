Continuar a ler

Os dois primeiros golos surgiram com uma diferença de cerca de um minuto (primeiro por Deives aos 11' e depois por Fábio Cecílio aos 12'). A partir daí os visitantes começaram a errar mais e a construir menos, o que levou a que ao intervalo o Benfica tivesse uma vantagem confortável de cinco golos (Robinho 17', Deives 18' e André Coelhpo 20').



Na segunda parte os benfiquistas desaceleraram e foram gerindo o jogo, com o Belenenses a tentar surpreender, mas só com uma oportunidade que quase deu golo, aos 21 minutos, com Liléu a forçar Roncaglio a mostrar que não estava na baliza como espectador. O único golo deste período foi marcado por Tiago Brito, que encerrou a contagem aos 34'.



A formação orientada por Joel Rocha somou, assim, mais três pontos, antes da deslocação ao reduto do Sporting na próxima jornada (dia 7 às 14h30). Ainda antes, águias e leões disputam a final da Taça de Honra, dia 5 às 14h30, partida que será transmitida em direto pela CMTV.

O Benfica somou uma nova goleada na Liga, desta feita no triunfo por 6-0 frente ao Belenenses, no primeiro de três dérbis (incluindo a final da Taça de Honra da AF Lisboa) que disputa numa semana.O início de jogo foi de um aparente equilíbrio, com o Belenenses a tentar surpreender o Benfica e à procura do erro. Contudo pela frente a formação belenense encontrou um conjunto que revelou paciência e maturidade, acabando por entrar a matar quando teve oportunidade.

Autor: Cláudia Marques