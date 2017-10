O Benfica goleou o Oeiras, por 6-0, em jogo antecipado da 9.ª jornada da Série D do Campeonato Nacional de Juvenis.As águias, que jogavam a favor do vento, foram para o intervalo a ganhar por 2-0 com golos de Alexandre Penetra (14’) e Jair Tavares (36’), que coroaram um domínio quase absoluto sobre o adversário embora este também tivesse tido uma oportunidade, por Rodrigo Nascimento, aos 16 minutos.Na 2.ª parte era o Oeiras que tinha o vento pelas costas mas isso não constituiu obstáculo para o Benfica que, fruto de algumas alterações efectuadas, melhorou substancialmente o seu jogo, marcando mais quatro golos sem resposta por Jair Tavares (51’), Gonçalo Gomes que bisou no espaço de um minuto (68 e 69’) e Tiago Araújo (73’).

Autores: José Pina