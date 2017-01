O Benfica goleou o Portimonense este domingo por 4-0, em jogo a contar para a 5.ª jornada da 2.ª fase de apuramento de campeão da zona sul.A marcha do marcador foi inaugurada por Rafael Brito, aos 43 minutos. Diogo Cardoso marcou os restantes golos da partida, aos 66, 69 e 70 minutos, ficando em evidência na partida.Com este resultado, os encarnados ocupam o 2.º lugar, com 13 pontos, atrás do líder Sporting, que tem ... Na próxima jornadas, as águias regressam ao Algarve para defrontar o Silves.