O plantel do Benfica prestou homenagem a Valdir Tavares, sócio do clube que morreu afogado a 1 de maio ao tentar salvar um casal na praia da Costa de Caparica. Conseguiu fazê-lo com a ajuda de surfistas, mas acabaria ele próprio por não resistir.

Num nota divulgada no seu site oficial, as águias destacam o "exemplo de humanidade, solidariedade e abnegação" do adepto de 31 anos.

