Continuar a ler

Já no segundo tempo, a equipa orientada por Renato Paiva fez o terceiro, por Gonçalo Gomes, que se desmarcou de forma eficaz da defesa adversária. Logo de seguida, o autor do golo foi substituído por outro Gonçalo (Oliveira) e, na verdade, este nome estava ligado à sorte. O avançado correspondeu à chamada e fez o 4-0 final.



Consulte os Já no segundo tempo, a equipa orientada por Renato Paiva fez o terceiro, por Gonçalo Gomes, que se desmarcou de forma eficaz da defesa adversária. Logo de seguida, o autor do golo foi substituído por outro Gonçalo (Oliveira) e, na verdade, este nome estava ligado à sorte. O avançado correspondeu à chamada e fez o 4-0 final.Consulte os resultados e a classificação do campeonato nacional

O Benfica 'fugiu' ao Belenenses na tabela classificativa da Série D do campeonato nacional depois de ter vencido os azuis, no Caixa Futebol Campus, por 4-0, em jogo da 7.ª jornada. As águias ganharam todos os jogos que disputaram e somam 21 pontos, enquanto o Belenenses, que também estava invicto até este encontro, tem agora 18.As águias sabiam do desafio complicado que tinham pela frente e entraram fortes desde o início, tendo inaugurado o marcador aos seis minutos, por Tiago Araújo. Ainda na primeira parte (27'), Gonçalo Ramos fez o segundo dos encarnados.