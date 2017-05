Continuar a ler

Com o primeiro jogo oficial de 2017/18 marcado para 5 de agosto (V. Guimarães, Supertaça), os encarnados passarão os primeiros dias no Seixal.A 12 de julho, as águias voam para Berna, onde disputarão a Uhren Cup 2017, defrontando Neuchâtel Xamax, a 13 (20 horas), e Young Boys, a 15 (17 horas).Cinco dias depois, o Benfica disputará a Algarve Cup, cujo adversário ainda está por definir. Para 22 está prevista a Eusébio Cup, com a Chapecoense. Em caso de impedimento do clube brasileiro, os encarnados farão um jogo com outro adversário, passando o encontro de homenagem ao Pantera Negra para outra data.No dia seguinte, Benfica viajará para Birmingham, onde fará um estágio em St. Georges Park, antes da Emirates Cup, em Londres. Os jogos são com Arsenal, a 29 (16h20), e Leipzig, a 30 (14h00). Os encarnados voltam a Lisboa logo após o jogo. Depois, será tempo de concentrar toda a atenção no reecontro com os minhotos.