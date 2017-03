Continuar a ler

Benfica e Real Madrid voltam a reencontrar-se nas meias-finais da prova, três anos depois. Em abril de 2014, na estreia da Youth League, a formação comandada por João Tralhão goleou o Real Madrid, por 4-0, seguindo para a final, onde viria a perder com o Barcelona, por 3-0.A final four é quase uma reedição da da época de estreia, com apenas uma alterção. O Salzburg surge no lugar do Schalke 04, que perdeu com o Barcelona, pela margem mínima, nas meias-finais de há três anos.Os jogos das meias-finais estão marcados para 21 de abril, no complexo desportivo de Colovray, em Nyon. No outro jogo, o Barcelona defrontará o Salzburg. O encontro do título terá lugar três dias depois, no mesmo local. O Barcelona venceu a primeira edição da Youth League e o Chelsea as duas seguintes.