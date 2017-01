Continuar a ler

- Rui Vitória divulgou a convocatória esta tarde . Kalaica e Eliseu são os principais destaques nos eleitos das águias onde não constam nomes como Lindelöf, Salvio ou Jiménez.- O árbitro do encontro é Gonçalo Martins, de 32 anos, da Associação de Futebol de Vila Real.- Na equipa do Leixões, Kenedy tem todo o grupo à disposição.- Grimaldo e Fejsa são os únicos jogadores indisponíveis devido a lesão no Benfica.- Daniel Kenedy, treinador do Leixões, também sonha em fazer história: "Pode ser uma oportunidade única para muitos dos meus jogadores. Espero que demonstrem toda a nossa ambição."- Na antevisão ao jogo, Rui Vitória mostrou confiança na vitória e na passagem às meias-finais: "Queremos chegar muito longe nesta competição. Queremos vencer este jogo e vamos com uma ambição elevadíssima."- A formação de Matosinhos deixou para trás Pedras Rubras (1-0), Merelinense (2-2 e 7-6 nos penáltis), Oriental (2-1) e Tondela (2-1).- Até este encontro, as águias superaram, na Taça de Portugal, as equipas de 1º Dezembro (2-1), Marítimo (6-0) e Real (3-0).- Já o Leixões foi vencer a Famalicão, por 2-0, em jogo da 22ª jornada da 2ª Liga.- O Benfica chega a esta partida depois de ter empatado em casa frente ao Boavista, 3-3, no último fim-de-semana.- Benfica e Leixões defrontam-se esta quarta-feira no Estádio da Luz, a partir das 20h30, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal.