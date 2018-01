O Benfica não cala a indignação com a arbitragem de Hugo Miguel no dérbi (1-1) e em mais um tweet publicado esta quinta-feira lembrou as funções de Hernâni Fernandes no Sporting e o seu passado."Hernâni Fernandes atual quadro do SCP, ex-assistente de Hugo Miguel (com quem terá longa amizade), ex observador, atualmente sob investigação do ministério público por ameaças e coação a árbitros, poderá explicar o fenómeno sobrenatural de se errar tantas vezes para o mesmo lado", pode ler-se na conta de Twitter dirigida à imprensa.Ex-assistente de João Capela e de Hugo Miguel, o antigo árbitro Hernâni Fernandes foi contratado em outubro pelo Sporting como principal assessor do clube na área da arbitragem.