não será castigado pelo acendimento de tochas por parte de adeptos do Benfica nas bancadas do estádio do Borussia Dortmund, no encontro de quarta-feira, que ditouda Liga dos Campeões.Record sabe que a UEFA desvalorizou o incidente, não abrindo qualquer procedimento disciplinar. Recorde-se que no Signal Iduna Park estiveram 3.700 adeptos do Benfica.Os apelos dos responsáveis encarnados para a não utilização de material pirotécnico têm-se sucedido, nomeadamentes desde que o, em outubro de 2015, com a realização de um jogo à porta fechada, com pena suspensa por dois anos, por terem sido arremessadas tochas para o relvado do estádio do Atlético Madrid. De uma multa de 20 mil euros a SAD liderada por Luís Filipe Vieira não se livrou.

Autores: Nuno Martins e Sérgio Krithinas