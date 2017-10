O jogo entre Benfica e Manchester United desta quarta-feira vai ser antecedido por um minuto de silêncio em memória das vítimas dos recentes incêndios em Portugal. O clube da Luz solicitou-o à UEFA, que rapidamente acedeu ao pedido dos encarnados.

Além disso, os jogadores do Benfica irão também entrar em campo com fitas negras nas mangas das camisolas. Também neste caso, o organismo que manda no futebol europeu, sensível à tragédia que assolou o nosso país, acedeu.

Os incêndios que lavraram entre domingo e segunda-feira em vários pontos de Portugal causaram a morte de 37 pessoas.

Autor: Sérgio Krithinas