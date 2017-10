Continuar a ler

João Silva e Pedro Marques, com seis golos, bem como Fábio Vidrago, com cinco, estiveram em destaque nos forasteiros. Já no Belenenses, Diogo Domingos bem tentou (foi o jogador mais rematador, com 12 disparos) mas os seus cinco golos foram insuficientes para causar estragos.Com a sexta vitória em igual número de jogos, o Benfica cimentou a liderança na prova, com 18 pontos, enquanto o Belenenses, com menos quatro, ocupa, provisoriamente, o segundo posto.