Continuar a ler

Com menos espetáculo no segundo tempo, Nicolia voltou a marcar (46') com Rúben Pereira a responder, pouco depois (51'). Valter Neves acabou por marcar o sétimo dos vice-campeões nacionais (54'), fechando as contas do encontro.



Este triunfo permite ao Benfica isolar-se na liderança, à condição, com 15 pontos, enquanto o Valongo é sétimo, com seis. Com menos espetáculo no segundo tempo, Nicolia voltou a marcar (46') com Rúben Pereira a responder, pouco depois (51'). Valter Neves acabou por marcar o sétimo dos vice-campeões nacionais (54'), fechando as contas do encontro.Este triunfo permite ao Benfica isolar-se na liderança, à condição, com 15 pontos, enquanto o Valongo é sétimo, com seis.

O Benfica bateu esta sexta-feira o Valongo, por 7-3, em partida da 5.ª jornada do campeonato nacional, mantendo, desta forma, o pleno de vitórias na prova.Carlos Nicolia (3 minutos) e Jordi Adroher (5') deixaram as águias na frente desde cedo e nem o golo de Daniel Oliveira (8'), que permitiu aos nortenhos reduzirem a desvantagem, travou o ímpeto dos encarnados. Vieirinha (11') e João Rodrigues (16' e 21') ampliaram a diferença no marcador para o lado da equipa da casa, que viria a sofrer o segundo golo antes do intervalo, por Guilherme Silva (23').