O Benfica foi multado em quase 11 mil euros devido ao mau comportamento dos seus adeptos no jogo em Tondela, disputado no dia 17.

De acordo com o mapa de processos sumários divulgado esta terça-feira, as águias foram penalizadas por três situações: arremesso perigoso de objetos com reflexo no jogo (7.650 euros), invasão de um adepto para festejar um golo (383 euros) e uso de 10 objetos pirotécnicos (2.870 euros). No total, foram 10.903 euros de multa.