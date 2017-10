Continuar a ler

O Liverpool não se mostrou um adversário mais acessível e o emblema da Luz conseguiu chegar ao triunfo apenas no último minuto, por intermédio de Gustavo Mendonça. O primeiro golo das águias foi apontado por Tiago Morais.



Recorde-se que a Premier League U15 International Tournament é uma competição que envolve as melhores equipas inglesas da categoria, às quais se juntam três clubes estrangeiros: Benfica, Hertha de Berlim e Feyenoord foram as eleitas para a presente edição. O Liverpool não se mostrou um adversário mais acessível e o emblema da Luz conseguiu chegar ao triunfo apenas no último minuto, por intermédio de Gustavo Mendonça. O primeiro golo das águias foi apontado por Tiago Morais.

Depois do triunfo diante do Derby County, na jornada inaugural da Premier League U15 International Tournament, a equipa de iniciados do Benfica somou um empate frente ao Everton (2-2) e uma vitória ao Liverpool (2-1), resultados que colocam as águias nas meias-finais de uma das mais relevantes competições da categoria a nível de clubes.No primeiro jogo do dia, a equipa liderada por Luís Nascimento recuperou de uma desvantagem de 2-0 ao intervalo e somou ainda um ponto. Guilherme Pio e Bruno Santos foram os autores dos golos.

Autor: Valter Marques