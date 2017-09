O jogo Benfica–Naval 1.º Maio relativo à 6.ª jornada do campeonato nacional de juniores da 1.ª divisão, zona sul, não se realizou em virtude do clube da Figueira da Foz ter deixado de participar nas competições de futebol, por falta de liquidez financeira.O jogo estava marcado para as 15 horas mas ninguém compareceu no Caixa Futebol Campus pelo facto do clube figueirense ter comunicado oficialmente a sua desistência à FPF e esta posteriormente ter informado o Benfica e a própria equipa de arbitragem.

Autores: José Pina