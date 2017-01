O Benfica entregou esta sexta-feira, na sede da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), uma carta a solicitar que não sejam consideradas válidas as inscrições dos cinco atletas que se transferiram para o Sporting.

Em causa estão os nomes de Nelson Évora, Rasul Dabo, Marcos Caldeira, Hélio Gomes e Tiago Aperta. O Benfica justifica que em devido tempo exerceu o direito de preferência para a continuidade destes elementos e disso deu conta, através de provas documentais, conforme Record noticiou em primeira mão.

A FPA, recorde-se, validou as inscrições dos referidos atletas no Sporting, no passado dia 10, depois de ter recolhido os pareceres jurídicos. O caso esteve em apreciação dois meses. O Benfica tinha dez dias para contestar a decisão federativa e apresentou os seus argumentos, não concordando com o parecer da FPA. A partir de agora, a entidade federativa vai encaminhar o processo, para o departamento jurídico apreciar o teor da contestação do clube da Luz.

Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, disse após o Nacional de estrada que as razões invocadas pela Federação eram fáceis de desmontar. "Não consigo perceber como é que o presidente da FPA assina uma deliberação tão fraquinha". O dirigente encarnado considerou que a decisão da FPA "envergonha o desporto nacional e a própria Federação".

Inscrições válidas

O nosso jornal conseguiu apurar que, apesar de o Benfica ter apresentado protesto, as inscrições dos cinco atletas que se transferiram da Luz para Alvalade continuam válidas e todos eles poderão participar nas próximas provas oficiais com a camisola dos leões.

Em fevereiro haverá duas competições particularmente importantes em pista coberta, que irão decorrer em Pombal. Trata-se do Campeonato de Portugal (dias 11 e 12) e do Campeonato da 1ª Divisão (18 e 19), naquele que será o segundo duelo da temporada entre Benfica e Sporting, depois do Nacional de estrada, onde os títulos coletivos foram repartidos por águias (masculinos) e leões (femininos).

Estas duas provas serão decisivas para avaliar a forma dos atletas, tendo em vista o Europeu em Belgrado (3 a 5 de março).

Fase de apuramento em Pombal e Braga

Começa este fim de semana o Nacional de clubes em pista coberta, com a sua fase de apuramento a definir as oito primeiras (que disputarão a primeira divisão) e as oito seguintes (segunda divisão). Estão inscritas 96 equipas, que serão divididas em três pontos de competição: este sábado à tarde, em Braga e em Pombal; domingo à tarde, de novo em Pombal. Sporting (sábado) e Benfica (domingo) não se defrontam nesta fase.