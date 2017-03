Separados por apenas um ponto, Benfica e FC Porto cruzam-se na próxima jornada da Liga, no Estádio da Luz. Depois, cada um dos candidatos ao título terão mais sete encontros pela frente e não se pode dizer que haja um deles claramente mais favorecido pelo calendário.

Os dragões apenas voltarão a jogar em casa mais três vezes e terão deslocações que se prevêm duras a Braga, Chaves e Funchal, para defrontar o Marítimo.

Continuar a ler

Quanto ao Benfica, tem ainda uma deslocação a casa do Sporting e deve contar também com dificuldades em casa do Rio Ave e também no Bessa, onde terminará o campeonato.

Há apenas dois adversários comuns às duas equipas: Marítimo e Moreirense, sendo que apenas o emblema de Moreira de Cónegos irá receber as duas equipas. O título jogar-se-á em nove estádios.