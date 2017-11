O Benfica pediu a detenção em flagrante delito de Francisco J. Marques, de forma a travar a divulgação contínua dos emails por parte do diretor de comunicação do FC Porto num programa do Porto Canal. Segundo explica o 'Público' na edição impressa desta quarta-feira, os encarnados apresentaram vários requerimentos ao Ministério Público com este pedido mas a procuradora titular do inquérito-crime não deu qualquer resposta.Ao mesmo jornal, fonte da Procuradoria-Geral da República frisou que "o Ministério Público pronuncia-se sobre os requerimentos que lhe são apresentados no âmbito dos processos e no momento oportuno". O porta-voz da equipa de advogados do Benfica, João Correia, confirmou ao 'Público' a existência dos tais pedidos de detenção em flagrante delito.