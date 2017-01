Continuar a ler

Ao que foi possível saber, na base da argumentação das águias estão dois motivos: a forma como Anabela Gomes Marques se referiu à petição inicial do clube neste processo, a tal que considerou inepta, e também o seu comportamento noutro processo já decidido e que envolveu os encarnados.



Julgamento era... amanhã

O Benfica entrou com uma ação na Justiça a exigir uma indemnização de 14 milhões de euros ("um por cada adepto do clube") a Jorge Jesus, que acusa de quebra de contrato e roubo de software antes de se mudar para o rival Sporting, no verão de 2015.



Em junho de 2016, a juíza considerou inepta a primeira petição das águias, dando um prazo de dez dias úteis para a reformular, pois considerou que faltavam elementos a clarificar a ação judicial. O Benfica voltou a apresentar a petição e, simultaneamente, fez o tal pedido de escusa da juíza.



O Benfica quer outro juiz no caso que opõe o clube encarnado a Jorge Jesus.sabe que as águias apresentaram um pedido de escusa da juíza Anabela Gomes Marques, do Tribunal do Barreiro, que em junho do ano passado considerou inepta a primeira petição do clube encarnado contra o ex-treinador.Ora, a defesa de Jorge Jesus considera que o pedido de escusa da juíza foi apresentado fora de tempo, o que irá agora ser julgado por outro magistrado do Tribunal do Barreiro. Se este considerar que não, então será o Tribunal da Relação de Lisboa a decidir se há ou não razões para afastar a juíza deste processo. Para isso estão também indicadas duas testemunhas por parte do Benfica, sendo uma delas Carlos Lisboa, treinador da equipa de basquetebol.

Autor: Sérgio Krithinas