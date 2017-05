Benfica pondera contratar Sinan Gumus: veja do que é capaz

Sinan Gumus, extremo do Galatasaray, de 23 anos, é visto na SAD do Benfica como um bom negócio e isto pode levar o emblema da Luz a fechar a contratação do jogador. Gumus não é visto como potencial candidato a um lugar no onze, mas tem características que o tornam um futebolista a ter em conta e as boas indicações dadas pelo departamento de prospeção dos encarnados podem levar Luís Filipe Vieira a avançar.De qualquer forma, e para que este negócio se concretize, será preciso que o Galatasaray baixe as pretensões financeiras. Vieira não quer pagar muito pelo jogador e recusa chegar aos 3,5 milhões de euros que o emblema turco está a pedir.

Autor: Pedro Ponte