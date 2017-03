Continuar a ler

Caso defenda a vantagem, com uma vitória, um empate ou uma derrota pela margem mínima com golos marcados, o Benfica afasta pela nona vez um conjunto germânico, equilibrando ainda mais (9-10) um duelo em que esteve a perder por 2-6 e 3-8.Na época transata, o conjunto da Luz poderia ter igualado a contenda (9-9), mas tombou nos quartos de final da Liga dos Campeões face ao Bayern Munique (0-1 fora e 2-2 em casa).Antes da eliminação face aos bávaros, o Benfica havia superado, consecutivamente, Nuremberga (2007/08), Hertha Berlim (2009/10), Estugarda (2010/11) e Bayer Leverkusen (2012/13), sempre na 'segunda' competição da UEFA.Neste ciclo, destaque para o triunfo por 2-0, selado por Salvio e Cardozo, no reduto do Estugarda, a 24 de fevereiro de 2011, que foi o primeiro de sempre dos encarnados em solo alemão, à 20.ª tentativa.Além deste últimos quatro sucessos, o Benfica já havia afastado Nuremberga (1961/62), Carl Zeiss Jena (74/75), Fortuna Dusseldorf (80/81) e Bayer Leverkusen (93/94).Quanto às eliminações, quatro das nove foram da responsabilidade do Bayern, que, além do sucesso de 2015/16, eliminou os encarnados, de forma clara, em 1975/76 (5-1 no conjunto dos dois jogos), 1981/82 (4-1) e 1995/95 (7-2).O Benfica foi ainda afastado por Borussia Dortmund (1963/64), Lokomotiv Leipzig (66/67), Worwarts (70/71), Dinamo Dresden (76/77), Borussia Mönchengladbach (78/79) e Carl Zeiss Jena (80/81).O clube da Luz perde em termos de eliminatórias e também de resultados, com 14 triunfos, 14 empates e 17 derrotas, com 51 golos marcados e 66 sofridos.Época Prova Adversário 1.ª mão 2.ª mão Desfecho61/62 TC/QF Nuremberga 1-3 (F) 6-0 (C) Apurado63/64 TC/2 Borussia Dortmund 2-1 (C) 0-5 (F) Eliminado66/67 TU/2 Lokomotiv Leipzig (RDA) 1-3 (F) 2-1 (C) Eliminado70/71 TT/2 Worwarts (RDA) 2-0 (C) 0-2ap, 3-5gp (F) Eliminado74/75 TT/QF Carl Zeiss Jena (RDA) 1-1 (F) 0-0 (C) Apurado75/76 TC/QF Bayern Munique 0-0 (C) 1-5 (F) Eliminado76/77 TC/1 Dinamo Dresden (RDA) 0-2 (F) 0-0 (C) Eliminado78/79 TU/2 Borussia Mönchengladbach 0-0 (C) 0-2ap (F) Eliminado80/81 TT/QF Fortuna Dusseldorf 2-2 (F) 1-0 (C) Apurado80/81 TT/MF Carl Zeiss Jena (RDA) 0-2 (F) 1-0 (C) Eliminado81/82 TC/2 Bayern Munique 0-0 (C) 1-4 (F) Eliminado93/94 TT/QF Bayer Leverkusen 1-1 (C) 4-4 (F) Apurado95/96 TU/3 Bayern Munique 1-4 (F) 1-3 (C) Eliminado98/99 LC/FG Kaiserslautern 0-1 (F) 2-1 (C) -04/05 TU/FG Estugarda 0-3 (F) -07/08 TU/16 Nuremberga 1-0 (C) 2-2 (F) Apurado08/09 TU/FG Hertha Berlim 1-1 (F) -09/10 LE/16 Hertha Berlim 1-1 (F) 4-0 (C) Apurado10/11 LE/FG Schalke 04 0-2 (F) 1-2 (C) -10/11 LE/16 Estugarda 2-1 (C) 2-0 (F) Apurado12/13 LE/16 Bayer Leverkusen 1-0 (F) 2-1 (C) Apurado14/15 LC/FG Bayer Leverkusen 1-3 (F) 0-0 (C) -15/16 LC/QF Bayern Munique 0-1 (F) 2-2 (C) Eliminado16/17 LC/OF Borussia Dortmund 1-0 (C) ? (F) ?Balanço:Eliminatórias: 18.Apurado: 8.Eliminado: 10.Jogos: 45.Vitórias: 14.Empates: 14.Derrotas: 17.Golos marcados: 51.Golos sofridos: 66.