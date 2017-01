O Benfica encerra hoje a campanha europeia da época 2016/17. No Pavilhão Fidelidade, os encarnados recebem (19h15) os russos do BC Enisey, que viajam desde a cidade siberiana de Krasnnyarsk repetindo a longa viagem que as águias realizaram em 2 de janeiro, quando percorreram 7.193 km, naquele que passou a ser o mais longo percurso cumprido por uma equipa portuguesa, em qualquer modalidade.

Já sem qualquer hipótese de apuramento para a fase seguinte da FIBA Europe Cup, ao contrário do seu adversário que já garantiu a qualificação, o Benfica procura sair desta prova com uma vitória nesta segunda fase, conforme adianta Mário Fernandes. "É provavelmente a melhor equipa do grupo. No entanto, em nossa casa vamos lutar por alcançar o primeiro triunfo desta fase. Qualquer das restantes três equipas ainda sonha com o primeiro lugar no grupo, portanto para o Enisey este é um jogo muito importante", referiu o base internacional em declarações na BTV.

Autor: Vítor Ventura