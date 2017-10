O vice-presidente do Benfica com o pelouro das modalidades de pavilhão não ficou agradado com o desfecho da Supertaça disputada em Almada, onde a sua equipa saiu derrotada por 3-2 pelo Sp. Espinho. Domingos Almeida Lima mostrou o seu descontentamento sobretudo pelo comportamento dos jogadores. "O Benfica não esteve cá....isto não é o Benfica, peço desculpas aos sócios, mereciam outra atitude". Estas declarações foram feitas pelo dirigente à BTV.

Questionado pelo nosso jornal se transmitiu aos jogadores as críticas feitas no canal do clube, o vice-presidente disse que, tal como nas vitórias, também nas derrotas fala com a equipa: "Quando perdemos transmitimos esse sentimento. Há dias que não correm tão bem, e aquele foi um desses dias. Temos de exigir sempre mais concentração, que faltou naquele jogo."

Continuar a ler

O arranque do Campeonato Nacional está à porta e com um dérbi, que marca o regresso do Sporting após 22 anos de ausência. Espera o dirigente outra atitude do plantel?

"A confiança mantém-se na equipa, caso contrário nem teria feito esta chamada de atenção", sublinhou a Record Domingos Almeida Lima, referindo depois "não ter mais nada a acrescentar" às declarações feitas à BTV.

Em Almada, o Benfica não conseguiu dar seguimento à hegemonia na Supertaça, com a conquista do sétimo troféu seguido e o oitavo do seu historial, num jogo decidido a favor dos tigres, por 3-2, sendo para a equipa de Espinho o quinto e o primeiro desde a temporada de 1999/2000.

Já no Torneio das Vindimas, em Lamego, as águias tinham defrontado o Sp. Espinho nas meias-finais, também em encontro a decidir a cinco sets, mas aqui a levarem a melhor. Depois, na final, perderam com o Sporting.

Honoré chega hoje

Só a partir de hoje é que o Benfica tem o plantel completo, com a chegada de Marc Honoré. O central esteve ao serviço da seleção de Trindade e Tobago, que disputou as qualificações na NORCECA para o Mundial do próximo ano.

O plantel da Luz para 2017/2018 sofreu, de resto, algumas alterações, com as saídas de Roberto Reis, Raphael Oliveira, Joan Diaz, entre outros. E alguns dos reforços, quatro estrangeiros e um português, ainda não estão a render o desejado...



Sorteio ditou dérbi no arranque



O dérbi de domingo (17h00) entre o Sporting e o Benfica é então o jogo grande da 1.ª jornada do Campeonato Nacional, cujos restantes jogos se disputam no sábado. O Sp. Espinho terá à partida um jogo acessível na deslocação à Ac. São Mamede, agora treinada por Alexandre Afonso, de regresso ao banco após saída há duas épocas da Fonte do Bastardo. Já a equipa da Ilha Terceira recebe o Sp. Caldas.