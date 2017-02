Continuar a ler

Nas restantes 12 vezes em que arrancaram com um 1-0 na Luz, os encarnados seguiram sempre em frente - duas dessas ocasiões foram nos 'oitavos' da Liga dos Campeões, fase da prova 'milionária' em que nunca 'tombou'. Em 2005/06, e depois de um tento de Luisão em Lisboa, foi a Liverpool, à casa do então detentor do título, vencer por 2-0, com golos de Simão e Miccoli. Já na época passada, ganhou por 2-1 em São Petersburgo, com tentos de Gaitán e Talisca, após o triunfo selado por Jonas em Lisboa.Na história europeia dos encarnados, iniciada em 1957/58, todas as outras equipas derrotadas no primeiro jogo em Lisboa por 1-0 acabaram eliminadas, a primeira das quais os gregos do Olympiacos, em 1973/74. O Benfica afastou ainda B 1903 (1977/78), Dniepr (1989/90), Katowice (1993/94), Roda (1995/96), Lokomotiv Moscovo (1996/97), Rosenborg (2003/04), Dínamo Bucareste (2006/07), Nuremberga (2007/08) e Bordéus (2012/13).1973/74 (TCE/1.ª) - Olympiacos (Grécia), 1-0 (C) / 1-0 (F) - Apurado1977/78 (TCE/2.ª) - B 1903 (Dinamarca), 1-0 (C) / 1-0 (F) - Apurado1989/90 (TCE/QF) - Dniepr (URSS), 1-0 (C) / 3-0 (F) - Apurado1993/94 (TT/1.ª) - Katowice (Polónia), 1-0 (C) / 1-1 (F) - Apurado1995/96 (TU/2.ª) - Roda (Holanda), 1-0 (C) / 2-2 (F) - Apurado1996/97 (TT/2.ª) - Lokomotiv Moscovo (Rússia), 1-0 (C) / 3-2 (F) - Apurado2003/04 (TU/3.ª) - Rosenborg (Noruega), 1-0 (C) / 1-2 (F) - Apurado2004/05 (LC/3.ª Pré.) - Anderlecht (Bélgica), 1-0 (C) / 0-3 (F) - Eliminado2005/06 (LC/OF) - Liverpool (Inglaterra), 1-0 (C) / 2-0 (F) - Apurado2006/07 (TU/16) - Dínamo Bucareste (Roménia), 1-0 (C) / 2-1 (F) - Apurado2007/08 (TU/16) - Nuremberga (Alemanha), 1-0 (C) / 2-2 (F) - Apurado2012/13 (LE/OF) - Bordéus (França), 1-0 (C) / 3-2 (F) - Apurado2015/16 (LC/OF) - Zenit (Rússia), 1-0 (C) / 2-1 (F) - Apurado2016/17 (LC/OF) - Borussia Dortmund (Alemanha), 1-0 (C) / ??