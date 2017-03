Continuar a ler

Nuno Oliveira considera que o triunfo frente ao V. Guimarães deu muita confiança à equipa: "Estivemos a perder na última jornada, mas conseguimos dar a volta. Houve muita união no último período, lutámos todos muito e isso é muito importante", realçou.



O treinador adjunto Nuno Ferreira lançou um aviso: "Este jogo é em nossa casa e não podemos falhar. A Oliveirense joga bem coletivamente e trabalha muito o ataque. Os seus jogadores têm talento", referiu o técnico. Nuno Oliveira considera que o triunfo frente ao V. Guimarães deu muita confiança à equipa: "Estivemos a perder na última jornada, mas conseguimos dar a volta. Houve muita união no último período, lutámos todos muito e isso é muito importante", realçou.O treinador adjunto Nuno Ferreira lançou um aviso: "Este jogo é em nossa casa e não podemos falhar. A Oliveirense joga bem coletivamente e trabalha muito o ataque. Os seus jogadores têm talento", referiu o técnico.

Um grande duelo está em perspetiva para hoje na Luz. O Benfica recebe a Oliveirense, no Grupo A, um confronto que para os encarnados é visto com sabor a desforra, depois de o conjunto de Oliveira de Azeméis ter derrotado os encarnados nos dois últimos confrontos.Trata-se de um embate que poderá marcar a reviravolta do Benfica, na opinião de Nuno Oliveira: "Este ano ainda não ganhámos nenhum jogo à Oliveirense e o nosso foco é tentar mudar o rumo do que tem acontecido nos últimos jogos contra eles e tentar uma vitória", referiu o extremo da equipa da Luz, em declarações à BTV.