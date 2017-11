O Benfica vai pedir para ser constituído assistente na investigação do Ministério Público (MP) a Luís Gonçalves, diretor-geral do FC Porto sobre quem recaem suspeitas de corrupção ativa, conforme foi noticiado esta terça-feira pelo Correio da Manhã.

As águias consideram ser parte interessada no processo, pois a investigação relaciona-se com factos ocorridos no campeonato da época passada. De acordo com a notícia vinda a público, o MP já pediu à Federação Portuguesa de Futebol elementos "imprescindíveis", entre os quais alguns relacionados com o Sp. Braga-FC Porto, disputado a 15 de abril deste ano, dirigido pelo árbitro Hugo Miguel e que terminou empatado 1-1.

