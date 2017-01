O Benfica reagiu com naturalidade aos dados apresentados pela UEFA nesta quinta-feira através do estudo 'The European Club Footballing Landscape', que colocam as águias como o clube com o segundo maior passivo da Europa em 2015.

"Não estamos preocupados e não temos nenhum comentário a fazer ao estudo, relembrando o trabalho realizado nestes últimos três anos com bons resultados financeiros e que têm permitido a redução da dívida de forma consistente sem necessidade de qualquer processo externo de reestruturação da dívida", afirmou a Record Luís Bernardo, diretor de comunicação.