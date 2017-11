Jogadores do FC Porto afastaram Sérgio Conceição do árbitro

Através da conta de Twitter para a imprensa, o Benfica reagiu aos protestos do FC Porto no final do encontro com o Aves, nomeadamente a forma como Sérgio Conceição, jogadores e dirigentes se dirigiram ao árbitro Rui Costa indignados com a sua atuação."É esta a verdade desportiva que tanto apregoam? Será que o Aves também vai descer de divisão?", criticam as águias, que juntamente com o texto colocaram um vídeo do momento.