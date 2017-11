Continuar a ler

Sorteio completo dos oitavos de final da Taça de Portugal



Benfica x Sporting

Esmoriz x AA S. Mamede

Ala Nun'Álvares de Gondomar x Leixões

VC Viana/Casa Peixoto x Castêlo da Maia

AJF Bastardo x Sp. Caldas

Vilacondense x Ac. Espinho

Marítimo x CN Ginástica

O Benfica vai receber o Sporting, no dia 8 de dezembro, em jogo referente aos oitavos de final da Taça de Portugal, assim ditou o sorteio realizado esta tarde.Águias e leões voltam a defrontar-se em ano de regresso do Sporting à modalidade, depois do duelo que marcou a primeira jornada do Campeonato Nacional, na altura com vitória da equipa verde e branca por 3-1.