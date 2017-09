O Benfica anunciou que vai recorrer para o Conselho de Justiça daaplicada a Andreas Samaris, na sequência do auto de flagrante delito aberto pela Comissão de Instrutores devido ao lance com Paulinho, no final do jogo da Taça CTT com o Sp. Braga. Este recurso tem efeitos suspensivos até que haja uma decisão final.Através da conta de Twitter criada em exclusivo para a imprensa, as águias criticam a decisão do Conselho de Disciplina e a Comissão de Instrutores, que acusam de ter elaborado "um voluntarioso auto de flagrante delito"."O futebol profissional português está entregue à instabilidade, à incoerência e à insegurança. O que hoje é verdade amanhã é mentira", dizem os encarnados, que têm "a expectativa de ver se este caso não passa de uma gota no oceano".

Autor: Sérgio Krithinas