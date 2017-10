Continuar a ler

O recurso dos encarnados para o Conselho de Justiça da FPF, surge após a decisão da CD em confirmar a suspensão e multa de 1.148 euros, por factos ocorridos no Benfica-Sporting de Braga, da primeira jornada da Taça da Liga.A secção profissional do Conselho de disciplina tinha aplicado a decisão sumária a 26 de setembro, depois de ter sido aberto um processo ao médio grego pela Comissão de Instrutores da Liga de Clubes.Samaris, já no final do jogo entre Benfica e Sporting de Braga (1-1), da primeira jornada da Taça da Liga, a 20 de setembro, apertou o pescoço a Paulinho, com o árbitro Bruno Esteves a mostrar o cartão amarelo a cada um dos jogadores.