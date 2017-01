Continuar a ler

A renovação do contrato foi anunciada pelo Benfica, com Diogo Garrido a surgir ao lado de Nuno Gomes, diretor do Centro de Estágio do Seixal.



O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação de com Diogo Garrido, guarda-redes que alinha na equipa de juniores, tendo assinado um vínculo com os encarnados até 2020."Diogo Garrido renovou contrato com o Benfica até 2020. Na época passada, Diogo Garrido realizou 34 jogos pela equipa de juvenis, sob o comando do técnico Renato Paiva", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial dos encarnados.

Autor: Lusa