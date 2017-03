Continuar a ler

O jogador foi inscrito na Federação Portuguesa de Basquetebol até ao dia 1 de março, a data limite imposta pelos regulamentos federativos para a inscrição de novos atletas até ao final da atual temporada.



Antes de ingressar no Benfica, em 2012, Cláudio Fonseca jogou em várias formações nacionais e espanholas, tendo passado sucessivamente pelo Algés, Valência B, Huesca, Lucentum Alicante, Plasencia e Vitória de Guimarães.



Cláudio Fonseca é considerado o melhor poste internacional português da atualidade, mas tem interrompido pontualmente a sua carreira devido a uma doença designada de síndrome vertiginosa,



Trata-se de um problema clínico que faz com que Cláudio Fonseca sinta tonturas e às vezes perca os sentidos, pelo que o atleta teve de deixar os trabalhos da seleção nacional em agosto de 2016, durante a fase de qualificação para o Eurobasket de 2017, privando Portugal do seu melhor jogador interior. O jogador foi inscrito na Federação Portuguesa de Basquetebol até ao dia 1 de março, a data limite imposta pelos regulamentos federativos para a inscrição de novos atletas até ao final da atual temporada.Antes de ingressar no Benfica, em 2012, Cláudio Fonseca jogou em várias formações nacionais e espanholas, tendo passado sucessivamente pelo Algés, Valência B, Huesca, Lucentum Alicante, Plasencia e Vitória de Guimarães.Cláudio Fonseca é considerado o melhor poste internacional português da atualidade, mas tem interrompido pontualmente a sua carreira devido a uma doença designada de síndrome vertiginosa,Trata-se de um problema clínico que faz com que Cláudio Fonseca sinta tonturas e às vezes perca os sentidos, pelo que o atleta teve de deixar os trabalhos da seleção nacional em agosto de 2016, durante a fase de qualificação para o Eurobasket de 2017, privando Portugal do seu melhor jogador interior.

O Benfica decidiu renovar na quarta-feira o vínculo, até ao final da presente temporada, com o internacional português Cláudio Fonseca, um poste de 2,07 metros e 28 anos, disse à agência Lusa fonte do clube da Luz.Cláudio Fonseca foi emprestado pelas águias à equipa espanhola do Palma Air Maiorca, a qual representou em 2015/16 e que integra a LEB Ouro, ou seja, a 2.ª Liga de Espanha.

Autor: Lusa