Francisco J. Marques frisou terça-feira à noite que foi Júlio Manuel Loureiro quem "deu a nota mais baixa do ano, um 2,0" ao ex-árbitro Marco Ferreira, que acabou despromovido no final da época 2014/15.



"Isto parece uma revelação pequenina, mas é muito grande. Os espectadores que tirem as conclusões que entenderem, que não são muito difíceis de tirar. (...) E daqui não se pode retirar o ‘Franck Vargas’. O Ferreira Nunes está nesta cadeia. Com a informação que hoje é pública, não é difícil concluir que a despromoção do Marco Ferreira foi para dar um exemplo. Quem fugir ao nosso controlo… Se isto não é adulterar as competições, não sei o que é", disse o diretor de comunicação do FC Porto.



O Benfica já reagiu às declarações de Francisco J. Marques terça-feira à noite no Porto Canal, nomeadamente quando se referiu à descida de divisão do árbitro Marco Ferreira."Após vandalização de mais uma casa de um árbitro, foi apresentada mais uma queixa crime por parte de um grupo de árbitros contra o director de comunicação do FC Porto. A coação e ameaças continuam. Luís Gonçalves no ano passado ameaçou Tiago Antunes de descida de divisão. Ontem, vendo os outros à sua imagem, puseram em causa a classificação dada a Marco Ferreira num célebre Sp. Braga-Benfica, uma má arbitragem reconhecida por toda a imprensa com influência no resultado. Este passado de triste memória acabou. Enquanto apresentamos lucros recorde outros estão intervencionados pela UEFA por descalabro financeiro. Não há cortinas de fumo que disfarcem a realidade."