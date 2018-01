O Benfica não demorou a responder a Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto que elogiou o comportamento dos adeptos do clube quando tiveram de abandonar a bancada do Estádio António Coimbra da Mota.

Através de um post na conta de Twitter exclusiva para a Comunicação Social, as águias recordam alguns incidentes ocorridos no longo 'intervalo' do Estoril-FC Porto. "Roubo de fotógrafos, agressão de adepto da equipa adversária, exibição da bandeirola de canto roubada pela claque... só mesmo no clube do vale tudo este comportamento é considerado exemplar. Ridículo!", pode ler-se.

