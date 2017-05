O Benfica venceu a Liga NOS no último fim-de-semana e também conquistou o campeonato da internet, num fim-de-semana em que teve como 'adversários' a visita do Papa Francisco ao Santuário de Fátima e a vitória de Salvador Sobral no Festival Eurovisão da Canção.

De acordo com o levantamento do Social Media Explorer, um serviço da Marktest, entre os dias 12 e 14 de maio (de sexta a domingo), estes três temas dominaram tanto redes sociais como sites de notícias. No total, foram responsáveis por 36 por cento do total de referências online - quer isto dizer que uma em cada três publicações era sobre Benfica, Papa ou Salvador.

O futebol venceu, com um total de 19 por cento das referências na internet nesses três dias. Em segundo lugar, surgiu o Papa Francisco, que teve 9 por cento das referências contra 8 por cento de Salvador Sobral.

Autor: Sérgio Krithinas