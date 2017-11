O Benfica, tal como outros clubes esta época, pediu à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) o acesso ao áudio das comunicações do vídeo-árbitro nos jogos dos grandes desta jornada, mas isso não irá acontecer. A FPF fê-lo em alguns jogos da Liga, mas apenas nas primeiras jornadas (bem como na pré-época) e com a intenção de demonstrar com exemplos práticos como iria funcionar o sistema, de forma a clarificar os adeptos. O certo é que o Conselho de Arbitragem não o fará por pedidos dos clubes, mas apenas se entender que ajuda a clarificar o sistema.