O central sueco Lindelöf, de quem se diz que poderá estar de saída do Benfica esteve na última convocatória, no jogo com o Paços de Ferreira, mas acabou por não fazer parte da ficha do jogo.



Rui Vitória optou ainda por deixar de fora o titularíssimo médio sérvio Fejsa, bem como o argentino Cervi, além do avançado mexicano Raúl Jiménez, que saiu tocado no último jogo, na quinta-feira.



Kalaica, um central de 18 anos entra assim nas escolhas - embora a titularidade deva pertencer à dupla Jardel/Lisandro López -, numa lista em que regressam também Pizzi, que cumpriu castigo, e Danilo, e na qual entra o avançado Luka Jovic.



O Benfica lidera juntamente com o V. Guimarães o seu grupo da Taça CTT, com ambas as equipas, que se defrontarão na terceira jornada, em Guimarães, a terem uma vitória na estreia.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Ederson e Paulo Lopes.



Defesas: Lisandro, Kalaica, Jardel, André Almeida, Nélson Semedo e Yuri Ribeiro.



Médios: Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Pizzi, Rafa, Celis e Danilo.



Autor: Lusa