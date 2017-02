Não está fácil a vida do Benfica na fase de apuramento do campeão no campeonato nacional de juniores. Esta terça-feira, em partida da jornada 3 da ronda decisiva, os encarnados somaram a segunda derrota, ao perder por expressivos 3-0 na visita ao reduto do V. Guimarães, equipa que até agora somava dois empates.Miguel Reisinho (9') e Bence Biró (49 e 53’) fizeram os dois golos da turma minhota, comandada por Alex, que desta forma passa a somar 5 pontos, no 3.º posto, a 4 do líder Sporting, que esta derrotou o Sp. Braga por 3-1. Já o Benfica, tem 3 pontos e ocupa o penúltimo posto. Pior só mesmo o FC Porto, que é o oitavo e último, com 0.Consulte os resultados e classificação da prova

Autor: José Santos