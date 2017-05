O Benfica deixou esta terça-feira uma palavra solidária às vítimas do atentado de segunda-feira em Manchester, Inglaterra."Estamos ao lado de Manchester United e Manchester City e os nossos pensamentos estão com as pessoas de Manchester", escreveu o clube da Luz na sua conta oficial no Twitter.Pelo menos 22 pessoas morreram e 59 ficaram feridas numa explosão na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, na segunda-feira, no final de um concerto da cantora Ariana Grande, segundo o balanço mais recente da polícia.O comandante da polícia de Manchester, Ian Hopkins, disse que as autoridades suspeitam que o responsável foi um homem apenas, que morreu na explosão e que "transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou, causando esta atrocidade".As autoridades britânicas estão a tratar este caso como um "incidente de terrorismo".

Autor: Lusa