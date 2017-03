Continuar a ler

O Benfica, que lidera o grupo à condição, volta a entrar em campo a 25 de março, data em que recebe os alemães do Melsungen.



O Benfica somou este sábado um novo triunfo no Grupo D da Taça EHF, ao derrotar em casa os filandeses do Riihimäki Cocks por 26-25. Esta foi a terceira vitória em quatro jogos da equipa portuguesa.As águias, que já venciam ao intervalo por 11-10, tiveram em Cavalcanti o seu melhor artilheiro, com nove golos.

Autor: Luís Miroto Simões