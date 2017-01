Continuar a ler

Apesar do desaire, o Benfica mantém-se na liderança, com 33 pontos, agora com 2 pontos de avanço para o FC Porto e 3 para o adversário desta tarde.



Consulte os Apesar do desaire, o Benfica mantém-se na liderança, com 33 pontos, agora com 2 pontos de avanço para o FC Porto e 3 para o adversário desta tarde.Consulte os resultados e classificação

O Benfica somou este sábado a primeira derrota no campeonato nacional de hóquei em patins, ao perder por 4-2 na visita ao reduto da Oliveirense, em partida referente à jornada 12 da prova. Até agora só com triunfos no campeonato, a turma da Luz reencontrou a equipa à qual venceu na final da Liga Europeia de 2015/16, mas, ao contrário desse duelo, acabou por não conseguir levar a melhor.Ricardo Barreiros (7'), Pablo Cancela (26'), Jorge Almeida (34') e Jordi Bargalló (39') marcou para a equipa nortenha, comandada por Tó Neves, ao passo que o argentino Carlos Nicolia fez os dois golos dos encarnados, aos 9' e 49'.

Autor: Fábio Lima